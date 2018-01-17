Министр внутренней безопасности США считает, что РФ может вмешаться в выборы в Конгресс

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен выступила с утверждением во вторник, что Россия может вмешаться в предстоящие осенью текущего года промежуточные выборы в Конгресс США.



"Я считаю, что Россия попытается проникнуть в наши системы, чтобы понять, могут ли они получить какую-то информацию и, возможно, вмешаться", - отметила она, выступая на слушаниях в сенатском юридическом комитете Конгресса США.



ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса сейчас проводят в США расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы-2016. В середине мая 2017 года минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.



Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

