Смерть Долорес О'Риордан не вызывает подозрений

Полиция не считает смерть ирландской певицы, вокалистки рок-групп The Cranberries и D.A.R.K. Долорес О'Риордан подозрительной, пишет The Guardian со ссылкой на Скотленд-Ярд. Ранее кончину 46-летней певицы в полиции называли "необъяснимой".



Мать троих детей умерла в Лондоне. Известно, что в последнее она время жаловалась на здоровье, однако при этом планировала записывать новые песни. После сообщений о смерти вокалистки на сайте Amazon продажи последней пластинки Somethinh Else возросли на 913 350%, пишет TMZ. А в сервисе "Яндекс.Музыка" одна из самых популярных композиций О'Риордан - Zombie - вошла в топ-100 самых прослушиваемых.



Певица родилась 6 сентября 1971 года в Лимерике. В 1990 году она вошла в состав группы The Cranberry Saw Us, позже сменившей название на The Cranberries. В 2003 году, когда группа объявила творческий перерыв, она начала сольную карьеру. 7 мая 2007 года вышел ее дебютный сольный альбом Are You Listening?. За четыре года Долорес написала 32 песни, из которых 12 вошли в альбом.



С октября по декабрь 2013 года О'Риордан в качестве наставника принимала участие в третьем сезоне шоу The Voice of Ireland.