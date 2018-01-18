Молодые британцы сочли сериал "Друзья" гомофобным и сексистским

Новое поколение британских телезрителей, которое только знакомится с жизнью Моники, Росса, Чандлера, Джоуи, Рэйчел и Фиби, считает, что культовый американский сериал "Друзья" слишком гомофобный и сексистский, а его просмотр вызывает неловкость.



"Для меня нет ничего более ненавистного, чем Росс в эпизоде с няней мужского пола. Он там такой сексист и гомофоб, что мне хочется залезть в телевизор и задушить его", - приводит Русская служба BBC отклик одной из зрительниц.



"Шутки о "толстой Монике" и "гее-Чендлере" в наше время выглядят неуместными", - говорит другая британка.



Писатель Джеймс Болдок в интервью BBC высказал мнение о том, что негативная реакция в отношении "Друзей" была неизбежна. "Людям моего возраста кажется, что события "Друзей" происходят в наши дни, но это такая же ностальгическая атмосфера прошлого, какую, например, вызывал сериал "Полиция Майами" лет 10-15 назад", - пояснил он.



А писательница Ребекка Рид удивилась тому, насколько "Друзья" устарели: теперь шутки Росса о жене-лесбиянке выглядят неуместными, а излишне "белый" кастинг режет глаз.



Сериал "Друзья" выходил с 1994-го по 2004 год. Шоу было признано одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. В ролях снимались: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер.



Проект был отмечен большим количеством наград, в том числе он получил шесть премий Emmy и "Золотой глобус". За 10 лет было снято 10 сезонов - в общей сложности 236 эпизодов.





