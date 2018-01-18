Недосып и стресс приводят к перееданию и набору веса

Стресс однозначно способен провоцировать набор веса, по словам создателя известной диеты "5:2", доктора Майкла Мосли. И тому есть реальные научные доказательства, пишет The Daily Mail. Напомним: Мосли популяризировал диету, согласно которой один-два дня в неделю стоит потреблять не более нескольких сотен калорий. Итак, хронический стресс усиливает голод, человек может заедать проблему, испытывать чувство отвращения к себе и страдать от нарушений сна. Поэтому важно для снижения веса победить стресс.



Это возможно сделать, следуя простым правилам. Во-первых, важно высыпаться. Если человек выспался за ночь, на следующий день у него будет снижен уровень "гормонов голода" и концентрация "стрессового гормона". Все эти гормоны могут спровоцировать заедание в состоянии дистресса.



Чтобы продемонстрировать важность сна, Мосли вместе с доктором Элеонор Скотт из Университета Лидса провел эксперимент. Они собрали 20 добровольцев, которых попросили в течение двух ночей ложиться спать на три часа позже обычного. Также были две ночи, когда добровольцы ложились спать в привычное время и могли спать столько, сколько хотели. Во всех случаях эксперты наблюдали за пищевым поведением в последующие дни.



Помимо того, что добровольцы были очень уставшими после первых двух ночей, они демонстрировали повышенный аппетит. Причем, это удивляло даже самих добровольцев. Кстати, согласно другому исследованию, человек, испытывающий нехватку сна, в среднем дополнительно потребляет 385 калорий в день.

