Москва призывает Вашингтон соблюдать свои обязательства в сфере прав человека

Россия настоятельно призывает США соблюдать международно-правовые обязательства в сфере прав человека и обеспечивать равенство каждого человека перед законом.



Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с заявлением о ситуации вокруг тюрьмы в Гуантанамо директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрги Сольрун Гисладоттир.



Как указали в МИД, в своем заявлении директор БДИПЧ подчеркнула, что "продолжающееся функционирование этого учреждения вызывает серьезную озабоченность с точки зрения прав человека и подрывает доверие к необходимым контртеррористическим мерам". Она также отметила, что "содержание людей в заключении в течение неопределенного срока и без предъявления обвинений или допуска к справедливому судебному разбирательству является жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением и наказанием".



При этом существование тюрьмы в Гуантанамо "ставит под сомнение приверженность американских властей своим обязательствам в области прав человека при борьбе с терроризмом", процитировали заявление директора БДИПЧ в российском дипведомстве. "Со своей стороны, вновь настоятельно призываем Вашингтон соблюдать международно-правовые обязательства в сфере прав человека, в том числе в рамках функционирующей целостной судебной системы", - подчеркнули в МИД РФ.



Спецтюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем - младшим. В этом лагере содержатся лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Барак Обама практически сразу после начала исполнения им полномочий главы государства подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года, однако столкнулся с противодействием Конгресса.

