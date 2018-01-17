Субсидии: монетизируют, догонят и еще раз монетизируют...

С начала года Украина должна была перейти к монетизации субсидий для населения. Однако ее отодвинули до 2019 года. А в 2018 году ввели монетизацию для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Вместо того чтобы доплачивать за коммуналку людям на карточки, деньги отдают поставщику услуг. Спросите, какая разница? Большая! По новому закону о ЖКХ все затраты по установке счетчиков переложены на население. Поставщики заинтересованы в высоких тарифах и завышенных объемах потребления. Особенно, если на сферу ТКЭ кто-то уже положил глаз...



Изначально планировалось, что монетизация субсидий будет выглядеть так. Получателям субсидий откроют специальные счета и раздадут банковские карточки. На эти счета ежемесячно будут “капать” начисленные субсидии. При этом все движения по таким карточным счетам будут жестко контролироваться. Карточки будут блокировать за нецелевое использование средств. Например, за покупку лекарств в аптеке.



Перед этим планируется провести так называемую верификацию получателей субсидий. В ходе которой из будущего реестра постараются вычистить всех, кто якобы скрывает реальные доходы. Очевидно, будут приложены немалые усилия, чтобы число счастливчиков вышло за пределы нынешней цифры в 6,5 млн. семей.



Но в ноябре Минфин все переиграл: вместо карточек для населения ввели монетизацию для поставщиков услуг – предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Если раньше они подписывали так называемые “клиринговые протоколы” с “Нефтегазом” (как поставщиком газа) и государством, которому должны платить налоги, то ныне такой взаимозачет заменен живыми деньгами, которые Госказначейство без каких-либо протоколов будет перечислять 24-го числа каждого месяца.





Вы слышали, что из нового закона о ЖКХ убрали норму, по которой монополисты обязаны были ставить счетчики за свой счет? А для чего это сделано, догадываетесь? Для того, чтобы малообеспеченные граждане – получатели субсидий платили поставщикам не за фактические объемы потребления, а за “нормативные”, которые, как правило, в два-три раза выше

Поскольку счетчиками тепла оснащены только 60% многоквартирных домов, правительство, как пишет автор, нашло быстрое, "объективное и справедливое" решение – учитывать тепло в домах без счетчиков по среднему показателю домов со счетчиками. Поэтому “при переходе на расчет реальными деньгами стимулы для внедрения повсеместного учета реального потребления у ТКЭ вообще пропадают

Вы слышали, что из нового закона о ЖКХ убрали норму, по которой монополисты обязаны были ставить счетчики за свой счет? А для чего это сделано, догадываетесь? Для того, чтобы малообеспеченные граждане – получатели субсидий платили поставщикам не за фактические объемы потребления, а за “нормативные”, которые, как правило, в два-три раза выше. И тем самым наши доблестные теплокоммуэнерго получали бы субсидии по максимуму. И это не единственная хитрость в большой ТКЭ-афере.Для начала объясним, что такое предприятия ТКЭ. Это региональные компании для выработки и поставок тепла населению. До аннексии Крыма и “сепарации” части Донбасса в Украине функционировало около 1000 предприятий теплокоммунэнерго. На них работало более 70000 котельных, 60% которых использовали природный газ, остальные уголь.Преимущественно предприятия ТКЭ еще находятся в коммунальной собственности. За исключением, например, крупнешего ТКЭ – "Киевэнерго", куда входят несколько ТЭЦ, районных котельных, целый ряд предприятий, а также городские тепловые сети. Сети – единственное, что еще принадлежит Киеву и находится в управлении у собственника "Киевэнерго" компании ДТЭК Рината Ахметова.Почему на теплокоммунэнерго, в отличие от облгазов и облэнерго, разобранных олигархами еще в начале 2000-х, до недавнего времени не обращали внимания? Понятное дело, из-за их перманентной убыточности.Но когда новая демократическая власть взвинтила тарифы на коммунальные услуги до космического уровня, оказалось, что ни изношенные трубы, ни устаревшее оборудование, ни даже большие долги перед “Нефтегазом” не лишают предприятия теплокоммунэнерго приватизационного очарования. Высокие тарифы покроют все! И дорогой пенсильванский уголь, и аварийные ремонты. “Роттердам+” животворящий способен творить чудеса. И не только он.Как пишет Юлия Самаева в статье “Хотят нагреть…” на ZN.UA, из 18,6 млрд. кубометров газа, идущего на отопление, 9 млрд. "теряется" в домовых щелях и открытых форточках. Мы фактически используем от силы 7 млрд. куб. м, но платим за все 18 млрд. куб. м.По мнению автора, “налицо явный конфликт интересов: ТКЭ заинтересованы в завышении показателей потребления, граждане, которых они обслуживают, наоборот, в их сокращении. Но реального учета, как и прозрачного механизма тарифообразования на сегодняшний день в стране нет...”.Поскольку счетчиками тепла оснащены только 60% многоквартирных домов, правительство, как пишет автор, нашло быстрое, "объективное и справедливое" решение – учитывать тепло в домах без счетчиков по среднему показателю домов со счетчиками. Поэтому “при переходе на расчет реальными деньгами стимулы для внедрения повсеместного учета реального потребления у ТКЭ вообще пропадают. Ведь они намного больше заинтересованы в увеличении компенсаций из госбюджета, чем в экономии…”.Именно поэтому день 8 ноября 2017 года, когда Кабинет министров Украины поддержал проект Минфина по введению с 1 января 2018 года монетизации субсидий для предприятий сферы ТЭК, можно считать моментом отсчета нового передела рынка ТКЭ.Подозреваю, что за год, пока субсидии не переведут на карточки для населения, собственники ТКЭ – нынешние и потенциальные – неплохо поднимутся. На наши деньги, разумеется. Мало того, что у них прекрасные высокие тарифы, так еще и живые средства благодаря субсидиям появились. Живи да радуйся!Это я о наших дорогих (во всех смыслах) поставщиках. У нас повода для радости не будет. Наоборот: хозяева теплокоммунэнерго, унюхав запах денег, захотят больше прибыли и меньше учета потребления. Поэтому тарифы нам будут поднимать регулярно, нормы потребления завышать тоже, всеми силами препятствовать экономии, в том числе за счет снижения потерь, а счетчики и порывы труб мы будем ставить/чинить за свой счет. А скоро еще абонплата за услуги “нагрянет”, даже за те, которыми не пользовались. Так что “отмонетизируют” нас по полной программе.