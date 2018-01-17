Смогут ли США и Россия сотрудничать?

Новые данные опросов показывают, что американская и российская общественность в целом признает важность ряда ключевых внешнеполитических вопросов. Среди них — угроза международного терроризма и распространение ядерного оружия, а также необходимость прекращения затянувшейся гражданской войны в Сирии. Вместе с тем были выявлены важные расхождения во мнениях о приоритетах внешнеполитического сотрудничества между двумя странами, а также заметная разница в степени озабоченности по поводу северокорейской программы в области разработки ядерного оружия.

Данные голосования были опубликованы чикагским Советом по международным отношениям (Chicago Council of Global Affairs) при содействии «Левада-Центра», российской организации, проводящей социологические исследования. Они были собраны в то время, когда отношения между Вашингтоном и Москвой максимально ухудшились со времени окончания холодной войны, а напряженность в отношениях усилилась на фоне заявлений о вмешательстве в выборы и споров по сирийскому, украинскому и многим другим вопросам.



Согласно данным отдельного опроса, опубликованным Чикагским советом в 2016 году, мнение американцев о России ухудшилось и достигло самого низкого уровня за последние 30 лет.



Несмотря на противостояние между двумя странами, данные показывают, что жители США и Россия имеют схожие мнения в отношении самых больших угроз для своих стран. В ответ на просьбу выбрать из предложенных вариантов главные угрозы, стоящие перед их страной, 70% россиян назвали международный терроризм, затем — исламский фундаментализм и распространение ядерного оружия (по 52%).



Эти цифры точно отражают глубокую озабоченность жителей США, при этом 75% американцев считают главной угрозой для страны международный терроризм, 59% выразили обеспокоенность в связи с исламским фундаментализмом и 62% респондентов были озабочены распространением ядерного оружия.



Однако по поводу северокорейской ядерной программы мнения российских и американских респондентов значительно разошлись. Ядерную программу назвали критической угрозой лишь 37% россиян и 75% американцев.



Неудивительно, что американцы и русские испытывают серьезное беспокойство в связи с этими проблемами независимо от их собственных различий. В последние годы и США, и Россия были мишенью международных террористических заговоров, многие из которых были спланированы организациями, действовавшими под влиянием идей исламского фундаментализма, например, «Исламское государство». США и Россия обладают самыми крупными ядерными арсеналами в мире и в прошлом сотрудничали в области нераспространения ядерного оружия, хотя такие организации, как Ассоциация по контролю над вооружениями, заявляют, что эта деятельность в последние несколько лет приостановлена.



Правда, США и Россия воспринимают разработку и испытание ракет в Северной Корее по-разному, поскольку у них разные отношения с правительством в Пхеньяне. Северная Корея прямо заявила, что ее программа по разработке ядерного оружия нацелена исключительно на борьбу с Соединенными Штатами, и в последние годы в адрес Москвы звучат обвинения в незаконной поддержке КНДР.



Чикагский совет и «Левада-Центр» также провели опрос, выяснив приоритеты американцев и россиян в отношении возможного сотрудничества их стран в области внешней политики. И в этом вопросе разница в общественном мнении в двух странах стала более очевидной.



Для россиян наиболее важными факторами были сокращение количества ядерных вооружений во всем мире (27%), затем — прекращение конфликта в Сирии (24%) и борьба с терроризмом на Ближнем Востоке (18%). С другой стороны, относительное большинство американцев (38%) из девяти возможных областей сотрудничества с Россией в качестве основного приоритета назвали северокорейскую программу разработки ядерного оружия. 14% респондентов отдали предпочтение деятельности стран в области нераспространения ядерного оружия в целом.



В поддержку сотрудничества с Россией в таких важнейших областях, как взаимодействие в Сирии и борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, американцы высказывались гораздо реже. В качестве приоритетов эти сферы выбрали лишь 5% и 6% американцев соответственно.



Однако и американцы, и русские имеют схожие мнения относительно того, какой должна быть их цель в Сирии. Данные опроса, опубликованные чикагским Советом, показали, что хотя большинство американцев (68%) высказались за использование авиаударов против воинствующих экстремистских исламистских группировок в Сирии, авиаудары против сил, лояльных президенту Башару Асаду, поддерживают только 45% респондентов, и только 28% выражают желание использовать наземные войска, чтобы заставить Асада подать в отставку.



Российские войска действуют в Сирии совместно с армией Асада, но только 27% россиян высказались за использование своих войск в целях предотвращения его свержения, и 48% респондентов поддержали привлечения российских военнослужащих к борьбе с воинствующими экстремистскими исламистскими группировками в Сирии и Ираке. Однако в целом похоже, что в отношении сирийской войны россияне особого энтузиазма не испытывают. Как показал опрос, 33% россиян считают, что участие России в конфликте принесло больше вреда, чем пользы, по сравнению с 31% респондентов, которые думают, что участие в войне принесло больше пользы. 37% опрошенных сказали, что от участия россиян в этой войне нет ни вреда, ни пользы.



Еще одним важным препятствием на пути международного сотрудничества двух стран является скептическое отношение к России и к Путину, которое испытывают многие американцы. В прошлом году исследовательский центр Pew обнаружил, что в правильности действий Путина в международных делах были уверены 23% американцев. А по данным опроса, проведенного в июле изданием Washington Post и телеканалом ABC News, 6 из 10 американцев считали, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. Россияне отнеслись к Трампу с меньшим подозрением — уверенность в том, что в течение первых месяцев его пребывания в должности президента он вел правильную международную политику, выразили 53% респондентов. А 11% испытывали большее доверие к Бараку Обаме в его бытность президентом.



Чикагский совет проводил свой опрос в период с 1 по 3 декабря 2017 года, используя исследовательский сервис omnibus service национальной компании GfK, выполняющей социологические опросы на заказ, и систему Knowledge Panel. Взвешенная национальная выборка составила около 1000 взрослых американцев в возрасте старше 18 лет, проживавших во всех 50 штатах США и в округе Колумбия. Погрешность составляет ±3 процентных пункта.



«Левада-Центр» — одна из старейших и наиболее авторитетных организаций России, занимающихся проведением социологических опросов и изучением общественного мнения. Организация проводила собственный опрос россиян в период с 1 по 3 декабря 2017 года в форме очных бесед. Репрезентативная выборка составила 1602 россиян в возрасте 18 лет и старше, проживающих в восьми федеральных округах Российской Федерации. Погрешность равна ±3,4 процентного пункта.

