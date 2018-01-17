Университет Шевченко отменил занятия до весны

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны из-за отсутствия средств для оплаты за отопление и электроэнергию. Об этом сообщает Громадське радио. "Формально - это называется дистанционное обучение. Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи.

У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", - сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус.



Эту информацию подтвердил студент университета. По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей.



Информацию о прекращении работы подтвердили и работники университета. Учеба прекратилась еще в декабре и в таком режиме университет будет находиться до 5 марта.

