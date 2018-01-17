Суд начал допрос Дещицы по делу Януковича

Оболонский районный суд г.Киева продолжил рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду присутствуют адвокаты В.Януковича, которые не явились в суд 10 января из-за командировки в Российскую Федерацию для сбора необходимой информации по данному делу.



Председательствующий судья Владислав Девятко попросил сторону защиты, чтобы она планировала свои командировки с учетом графика судебных заседаний. Он отметил, что поскольку не состоялось уже несколько заседаний из-за неявки адвокатов, то суд будет вынужден назначать дополнительные заседания, чтобы наверстать упущенное время.



После этого суд продолжил допрос свидетелей со стороны обвинения. В настоящее время показания в суде дает бывший и.о. министра иностранных дел Украины, нынешний посол Украины в Польше Богдан Дещица.

