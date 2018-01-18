Макгрегор лишился титула чемпиона UFC

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишен чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.



«Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — сообщил источник.



Ранее во вторник стало известно, что оставленный Макгрегором пояс разыграют россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Они проведут бой 7 апреля в Нью-Йорке.



15 января лишение ирландца чемпионского пояса анонсировал глава UFC Дана Уайт. По его словам, удерживать титул не проводя боев два года — несправедливо по отношению к другим бойцам.



29-летний Макгрегор провел 24 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 21 победу (18 — досрочно) и потерпел три поражения. Последний поединок в UFC Макгрегор в ноябре 2016 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса.

