Раскрыт сюжет нового спин-оффа «Звездных войн»

Компания Disney раскрыла подробности сюжета фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Об этом сообщает Empire.



В ленте режиссера Рона Ховарда расскажут, в частности, о знакомстве молодого Соло с Чубаккой, который впоследствии станет его верным другом и сообщником, а также о Лэндо Калриссиане, темнокожем бароне-администраторе Облачного города, проигравшем главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол». Калриссиан ранее появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».



Отмечается, что зрителям представят «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».



Российская премьера «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая. В ленте сыграли Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

