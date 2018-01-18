Нетаньяху считает, что США перенесут посольство в Иерусалим в течение года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что США перенесут свое посольство в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим в течение одного года. С таким заявлением он выступил в среду перед сопровождающими его израильскими журналистами в ходе визита в Индию.



"Моя оценка такова, что посольство будет перенесено гораздо быстрее, чем вы думаете, в течение года", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания цитирует в среду газета Yedioth Ahronoth. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил о том, что на реализацию этого заявленного президентом США Дональдом Трампом шага уйдет не менее трех лет.



6 декабря 2017 года хозяин Белого дома заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и заявил о начале переноса американского посольства в Израиле в этот город из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего государства.

