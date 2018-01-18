Пакьяо бросил вызов Ломаченко

Легендарный Мэнни Пакьяо хочет встретиться в ринге с Василием Ломаченко. Об этом news.abs-cbn заявил сам экс-чемпион мира в восьми весовых категориях.



"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы организовать мой поединок с лучшим бойцом рейтинга P4P Василием Ломаченко. Кроме этого, есть вариант перехода в более лёгкий вес ради следующего боя", — заявил Пакьяо.



Ранее филиппинский боксёр также заявил о желании в 2018 году провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.



