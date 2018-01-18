Швейцарцы выпустили часы толщиной с монету

Швейцарская мануфактура Piaget представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве самые тонкие в мире часы с ручным заводом Altiplano Ultimate Concept.



Их толщина составляет 2 миллиметра, что равно толщине монеты достоинством 2 франка или толщине известной разработки дома — механизма калибра 9P, на основе которого ранее создавались самые тонкие в мире часы. Новые Altiplano Ultimate Concept, разработанные научно-исследовательским отделом дома Piaget, побили рекорд тонкости благодаря тому, что их корпус является и внешним компонентом, и основанием механизма.



Переработано и внутреннее устройство часов: некоторые колесики механизма имеют толщину всего 0,12 миллиметра (в традиционном механизме их толщина составляет 0,2 миллиметра). Мост баланса, внутреннее кольцо шарикоподшипникового механизма и ролик составляют единое целое, балансовое колесо и спираль прикреплены к цанге и перевернуты, то есть балансовое колесо расположено над балансовой спиралью. Отсутствие меток компенсируется регулируемым штифтом спирали баланса.

