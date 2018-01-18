Вслед за корью Украине грозит вспышка дифтерии - доктор Комаровский

Известный в Украине педиатр Евгений Комаровский заявил, что из-за низкого охвата вакцинации вслед за корью Украине может грозить вспышка дифтерии.



Об этом он заявил в ролике, обнародованном на его Youtube канале, передает "Страна".



Педиатр призвал украинцев вакцинироваться от кори и напомнил, что предупреждал о вспышке заболевания еще год назад.



При этом он отметил, что корь - это цветочки, а "вишенкой на торте" может стать дифтерия.



"Корь - вы привились один раз и у вас есть на 80-85% защитная реакция. С дифтерией нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Так быстро создать иммунитет у всех не получится. В прошедшую эпидемию взрослых умерло в 2-3 раза больше, чем детей. При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира - 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, не ждите", - сказал педиатр.







Комаровский подчеркнул, что самая опасная ситуация складывается, когда общество принимает решение о вакцинации, но при этом половина населения прививаются, а половина - нет. Тогда возникает опасность, что болеть будут взрослые, а это, например, в случае с корью, опасно бактериальными осложнениями. В идеале, привитыми должны быть не менее 90% населения.



Также он отметил, что нет достоверной статистики по смертности, поскольку в случае осложнений после кори, например, пневмонии или менингита, причиной смерти не указывают, вызвавшую осложнение корь.



По словам Комаровского, половина случаев заболевания вообще не попадают в информационное поле, поэтому случаи заболевания есть не только в крупных городах.

