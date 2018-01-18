Премьер-министр Болгарии призвал Евросоюз нормализовать отношения с Россией

Важной задачей для Европейского союза является нормализация отношений с Россией. Об этом заявил в среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Он выступил в Европейском парламенте в Страсбурге, представляя приоритетные задачи периода председательства его страны в Совете Министров ЕС.



"Несмотря на всю критику в отношении России, несмотря на существующие у нас разногласия относительно санкций, я считаю, что Евросоюзу следует нормализовать отношения с таким нашим большим соседом, каким является Россия. Конечно, трудно гарантировать, что такая нормализация произойдет, и именно поэтому нам в этом вопросе необходимо содействие всех стран ЕС. Мы уже начали в этой связи работу с еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Эттингером, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского парламента Антонио Таяни", - сказал болгарский премьер.



В своем выступлении Борисов также указал на важность мер по укреплению безопасности ЕС и развитию его оборонной программы. В этой связи он, в частности, сказал: "На мой взгляд, мы недостаточное внимание уделяем источникам опасности. Мы реагируем на опасность вместо того, чтобы ее заранее предотвратить. То есть, по-существу, мы предоставляем возможность действовать и принимать решения по вопросам, имеющим огромное значение для Европы другим странам, - таким как Турция, Иран и Россия".

