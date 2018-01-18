Умер создатель «Полицейской академии»

Американский режиссер Хью Уилсон, снявший комедию «Полицейская академия», умер в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Об этом сообщает портал CBS19 News.



Кинематографисту было 74 года. Он скончался в своем доме после болезни, подробности смерти не раскрываются.



Хью Уилсон также создал такие картины, как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс», а также сериалы «Радио Цинциннати» и «Место Фрэнка».



«Полицейская академия», сценаристом которой также выступил Уилсон, вышла в 1984 году. Позже лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров.

