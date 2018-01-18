Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не планирует помиловать Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Рустави 2».



«По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки?», — возмутился Маргвелашвили.



«Помилование — это не исправление судебной ошибки, это акт жалости. Стоя перед такой реальностью, могу ли я проявить эмоцию в отношение Саакашвили?», — спрашивает президент.



Он обвинил Саакашвили в создании нынешней системы, в которой прокуратура и суд «действуют по старым традициям», и новая власть не способна изжить ее.

