От кори в Одессе скончался взрослый, он стал седьмой жертвой заболевания

В Одессе от кори умер взрослый человек, он стал седьмой жертвой заболевания с начала 2017 года, сообщило Министерство здравоохранения.



По данным ведомства, четверо скончавшихся от кори – дети.



Минздрав напоминает, что инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет 6-21 дней.



На четвертый-пятый день после появления симптомов болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело. Болезнь с симптомами длится до четырех недель и более.



Корь имеет серьезные осложнения, заболевания может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга, а также к инвалидности и смерти.



"Единственный надежный способ защититься от кори - вакцинация. Две дозы вакцины защищают от кори. Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и получите бесплатное прививки", - сообщил Минздрав.



Кроме того, ведомство отмечает, что если взрослые не были вакцинированы, то они могут сделать прививки в частных клиниках.



Как сообщалось, в Украине за 2017 год корью заболели 4782 человека. Противопоказания к вакцинации от кори имеют менее 1% детей.



Ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.

