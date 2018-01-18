Названы сроки необратимого вымирания млекопитающих

Американские ученые назвали сроки, когда атмосфера Земли станет непригодной для продолжительного нахождения млекопитающих, в частности человека, на открытом воздухе без дополнительных средств защиты или укрытия. Исследование доступно на сайте arXiv.org.



Если текущее потребление энергии цивилизацией продолжится, то нахождение человека на открытом воздухе станет невозможным в 2200-2400 годах, полагают авторы. Данный прогноз остается справедливым в случае снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, поскольку поглощение энергии цивилизацией все равно будет повышать равновесную температуру планеты, а также снижения численности населения, которое должно начаться к 2100 году.



Выводы ученых основаны на работе климатологов Стивена Шервудa и Мэтью Хубера, которые показали, что температура мокрого термометра выше 35 градусов по Цельсию приводит к гипертермии у млекопитающих, в частности человека, а также оценках темпов глобального потепления.



Метеорологи из США прогнозируют, что в период между 2071 и 2100 годами температура мокрого термометра в некоторых регионах Персидского залива, таких как Катар, ОАЭ и Иран, достигнет 35 градусов Цельсия. В зону риска попадают, в частности, города Дубай, Доха и Абу-Даби.



Температуру мокрого термометра принимает испаряющаяся в воздух вода в конце процесса. Данный параметр измеряется психрометром. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.

