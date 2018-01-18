Суд признал Сытника виновным в админнарушении за невыполнение требований НАПК

Соломенский районный суд г.Киева признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).



Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.

