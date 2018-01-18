Бывшего агента ЦРУ заподозрили в шпионаже на Китай

В аэропорту Нью-Йорка арестовали бывшего агента ЦРУ Джерри Чунь Шинг Ли (Jerry Chun Shing Lee) по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.



Отмечается, что Ли — гражданин США, который в настоящее время проживает в Гонконге. По сведениям агентства, с 1982 по 1986 год Ли служил в американской армии, а потом проработал в ЦРУ с 1994 по 2007 год.



В Министерстве юстиции Соединенных Штатов отметили, что в 2012 году агенты ФБР обыскали номер подозреваемого в отеле во время его командировок в Вирджинию и на Гавайи.



В частности, у него обнаружили две записные книжки, в которых значились настоящие имена и кодовые номера шпионов, работавших на ЦРУ. Какое наказание грозит американцу, агентство не уточняет.

