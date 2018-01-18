НАБУ раскрыло схему хищения газа на полтора млрд

Сотрудники НАБУ во Львове раскрыли преступную схему хищения более 300 млн куб. м. природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-службе бюро.



Детективы задержали четырех должностных лиц компаний Энергия-Новый Раздел, Энергия-Новояворовск и Энергия. Их обвинили в завладении природного газа, принадлежащего Нафтогазу.



Следствие выяснило, что предприятия-владельцы Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в Нафтогазе природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.



"Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Зато, как выяснило следствие, этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП Энергорынок – его поставили тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене", – отметили в бюро.



В результате ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного Нафтогазу.

