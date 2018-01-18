Javelin могут поступить в ВСУ в течение полугода

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко убежден, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов. Об этом он заявил в Брюсселе, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.



«Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - сообщил Муженко, сообщает УНИАН.



Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.



«Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.

