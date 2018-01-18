В ряде областей ожидаются сильный снег, ветер и гололедица

В результате влияния активного циклона в Украине в четверг, 18 января, прогнозируется существенное осложнение погодных условий, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылку на данные УкрГидрометцентра. "На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, вьюги, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.



В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег", - говорится в сообщении.



Кроме того, по всей Украине, кроме западных областей, ожидается усиления ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях – до 25-28 м/с. На дорогах Украины гололедица.



В Киевской области ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, вьюги, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 см. В восточных районах области ожидается очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова достигнет 30-40 см.



В Киеве ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, вьюги, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 см.

