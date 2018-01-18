Киев намерен возобновить закупку российского газа в I квартале

"Нафтогаз Украины" намерен возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года, если российская сторона "будет адекватна" в имплементации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа, заявил журналистам глава украинской госкомпании Андрей Коболев. "Я думаю, что если все пойдет по плану и "Газпром" будет адекватным в имплементации решения Стокгольма,...

...потому что нам еще нужно определенную документальную работу сделать, над чем мы работаем прямо сейчас, мы начнем покупать в первом квартале, такое наше намерение", — сказал Коболев.



Ранее в среду коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о намерении украинской компании в ближайшие дни начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража.



Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.



"Газпром" последние заявления "Нафтогаза" пока не комментировал. Между тем еще в декабре зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев отметил, что "Газпром" считает удовлетворенными свои основные требования, а удовлетворение всех претензий к "Нафтогазу" привело бы к банкротству не только этой госкомпании, но и Украины в целом.

