В Британии создали министерство по делам одиночества
Впервые в Британии создано министерство одиночества, министром которого стала Трейси Крауч. Об этом сообщает Evening Standard.
Крауч - заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества.
"Для очень многих людей одиночество - это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких , то есть люди, которым не с кем поговорить", - прокомментировала назначение премьер-министр Британии Тереза Мэй.
Она решила создать пост "министра по одиночеству" по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.
Мэй сказала, что в этом году будет опубликована межправительственная стратегия поиска способов, как можно остановить одиночество людей.
По данным британского Красного креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца. 85% молодых людей с ограниченными возможностями переживают одиночество.