Защита Януковича заявила о должностном преступлении сотрудников МИД Украины

Оболонский районный суд Киева во время слушания дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, в среду допросил замглавы украинского МИД Сергея Кислицу, во время допроса защита Януковича заявила о должностном преступлении сотрудников министерства.



На предыдущих заседаниях суд успел допросить 14 свидетелей обвинения. Среди прочих были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк и глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. Осталось допросить 30 свидетеля обвинения.



"Произошел служебный подлог. Мы пытаемся определить, кто из служебных лиц совершил должностное преступление", — сказал адвокат Виталий Сердюк на заседании, которое транслируют украинские телеканалы.



Он отметил, что прокуратура предоставила в качестве доказательств заявление, якобы написанное Януковичем президенту РФ Владимиру Путину, в котором нет подписи Януковича. Позже, по его словам, сторона обвинения предоставила фотокопию оригинала письма, где уже есть подпись. Эти документы имеют разные номера и штрихкоды, утверждает сторона защиты. По мнению адвокатов, это свидетельствует о служебном преступлении должностных лиц МИД Украины.



"Насколько мне известно… 4 января 2017 года постпред Украины в ООН (Владимир) Ельченко обратился с нотой в исполнительный орган генсекретаря ООН, после чего офис передал запрашиваемые документы", — сказал Кислица, отвечая на вопрос защиты о том, как МИД Украины получил копию письма Януковича, обнародованного на заседании Совбеза ООН в марте 2014 года.



Он добавил, что секретариат ООН предоставил фотокопию письма. "Главным документом был текст, который висит на сайте ООН, но это не мешает украинской власти запрашивать фотокопии документов", — сказал Кислица. По мнению замглавы МИД, "Янукович сбежал из страны, потому что испугался". Он также отметил, что не считает незаконным или государственным переворотом отстранение украинским парламентом Януковича от власти. В частности, Кислица напомнил, что нет соответствующих выводов ни Конституционного суда Украины, ни международных судов, а также нет осуждения со стороны стран-партнеров Украины.



Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

