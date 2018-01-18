Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде с гимном и флагом СССР

В Москве рассматривают вариант, что российские спортсмены, которым запретили выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны из-за допинг-скандала, будут использовать в Южной Корее флаг и гимн СССР.



Ранее дрессировщик львов Эдгард Запашный то ли всерьез, то ли в шутку предложил олимпийцам России выйти на Игры в форме с буквами СССР, чтобы все "дрожали и боялись".



А теперь такую возможность действительно рассмотрит специальная комиссия Международного олимпийского комитета по атлетам из России, передает РИА Новости.



Российские спортсмены уже согласились выступать под нейтральным флагом в составе команды "Олимпийских атлетов из России", но российские болельщики предложили своей сборной приехать на Олимпиаду с флагом и гимном СССР, ведь музыка гимнов совпадает.



"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", - завили в пресс-службе организации.



Зимние Олимпийские игры пройдут 9-25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

