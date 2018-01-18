Кабмин снял ограничения на выделение земли участникам АТО

Кабмин снял ограничения на выделение земли участникам АТО

Правительство Украины отменило норму, согласно которой общий размер выделяемой участникам АТО земли зависел от площади переданных в аренду на конкурсной основе земельных участков государственной собственности.

Как отмечается на правительственном сайте, соответствующее решение Кабинет министров принял на своем заседании в среду.

Согласно сообщению, ранее правительство установило, что общий размер выделяемой участникам АТО земли не может превышать 25% площади участков государственной собственности, право аренды которых было реализовано на торгах.

Как отмечается со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, из-за действия этой нормы замедлился процесс передачи земли участникам АТО.

"Поэтому во время встреч с организациями ветеранов АТО мы нашли тот формат, который бы их устраивал", - объяснил отмену ограничений М.Мартынюк.

По данным Кабмина, с момента принятия в июле 2014 года решения правительства выделять землю участникам АТО и по состоянию на начало 2018 года в их собственность было передано 117,28 тыс. гектаров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок до семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, был введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).