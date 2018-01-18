Кабмин снял ограничения на выделение земли участникам АТО

Правительство Украины отменило норму, согласно которой общий размер выделяемой участникам АТО земли зависел от площади переданных в аренду на конкурсной основе земельных участков государственной собственности.



Как отмечается на правительственном сайте, соответствующее решение Кабинет министров принял на своем заседании в среду.



Согласно сообщению, ранее правительство установило, что общий размер выделяемой участникам АТО земли не может превышать 25% площади участков государственной собственности, право аренды которых было реализовано на торгах.



Как отмечается со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, из-за действия этой нормы замедлился процесс передачи земли участникам АТО.



"Поэтому во время встреч с организациями ветеранов АТО мы нашли тот формат, который бы их устраивал", - объяснил отмену ограничений М.Мартынюк.



По данным Кабмина, с момента принятия в июле 2014 года решения правительства выделять землю участникам АТО и по состоянию на начало 2018 года в их собственность было передано 117,28 тыс. гектаров.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок до семи лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.



Кроме того, был введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно, - не более 25% площади земель, переданных в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

