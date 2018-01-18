НАБУ обвинило братьев-нардепов от БПП Дубневичей в хищениях газа на 1,5 млрд.

НАБУ разоблачило схему братьев-нардепов Дубневичей (БПП) по хищению более 300 миллионов кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен.



Пресс-служба Бюро сообщает о задержании во Львове по этому делу четырех должностных лиц трех компаний - "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия".



"Экономическая правда" отмечает, что согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи.



Задержанным уже сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и другим преступлениям, квалицированным по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.



Следствие утверждает, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у Нафтогаза природного газа для производства тепловой энергии населению.



"С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", - заявили в НАБУ.



Более 300 млн кубов "льготного" газа Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для потребностей населения, отмечают следователи.



Этот газ они якобы использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовывали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.



"Вследствие описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). Таким образом, по мнению детективов Бюро, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы", - отмечается в сообщении.



Расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.



Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили разрешение суда на изъятие документов, находящихся во владении НКРЭКУ по делу о манипуляции с объемами льготного газа в Новояворовской ТЭЦ.



Согласно материалам ходатайства детектива НАБУ, в течение 2013-2015 годов фирмы Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на сумму 1,43 млрд грн.



Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.



Напомним, что еще прошлой весной во Львове прошел обыск в компании нардепов Дубневичей. Но тогда последствий эта история не имела.



Ранее братья-бизнесмены Дубневичи проиграли суд против телеканала ZIK в Высшем хозсуде.



