Луценко пообещал конфисковать еще 3 миллиарда "денег Януковича"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о планах осуществить спецконфискацию еще 3 млрд грн средств беглого президента Виктора Януковича в первой половине 2018 года. "Мы планируем осуществить спецконфискацию еще 3 млрд грн - в первой половине этого года. Как, где и когда - я не буду разглашать в интересах следствия", - сказал генпрокурор.

Отдельно Юрий Луценко отметил, что банки вправе выполнять решения судов самостоятельно или через предписание исполнительной службы.



Генпрокурор добавил, что не допустит отмены судебных решений и возврата средств преступникам. "Попытки представителей оффшорных компаний, которые сотрудничали с преступной группировкой Януковича, наталкиваются на украинские законы, которые делают невозможным их участие в отмене решения судов. Так работает система во всем ЕС. Поэтому у злоумышленников один выход - дискредитировать действия прокуратуры и Краматорского суда и попытаться забрать у Украины деньги по решению в иностранных юрисдикциях. Поэтому запущена кампания по дискредитации, направленная на возврат средств преступникам. Этого не будет", - заявил Луценко.



Также генпрокурор отметил необходимость принятия отдельного закона о спецконфискации. "Этот закон сделал бы невозможными спекуляции защитников Януковича, поэтому я призываю народных депутатов принять этот закон", - сказал он.

