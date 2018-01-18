Кабмин увеличил помощь нетрудоспособным переселенцам на жилье

Кабинет министров Украины увеличил сумму ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам из числа пенсионеров и детей для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, до 1 тыс. грн.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Данное постановление принято в рамках выполнения "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года", одобренной правительством 15 ноября 2017 года (№909-р), разработчиком которой является Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Согласно проекту решения, которым располагает агентство, сумма ежемесячной помощи для пенсионеров и детей увеличена с 884 грн до 1 тыс. грн.



Кроме того, Кабмин изменил максимальную сумму помощи на семью, которая ранее составляла 2,4 тыс. грн (и 3,4 тыс. грн для семей с людьми с инвалидностью) - теперь Кабмин установил, что общая сумма помощи на семью не может превышать 3 тыс. грн, для семей с людьми с инвалидностью 3,4 тыс. грн, а для многодетных семей - 5 тыс. грн.



"Нами готовится еще проект к положению о порядке назначения субсидий, которым мы упростим доступ внутренне перемещенных лиц к получению субсидий, когда им будем назначать на основании декларирования ими полного состава семьи, которая нуждается в субсидии, то есть без регистрации и без наличия договора аренды помещения", - сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания правительства.

