На Украине хотят в 20 раз увеличить штрафы за распитие алкоголя в публичных местах

Народные депутаты предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства. Причем касается это всех: от магазинов и кафе, до обычных людей. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.



Свои инициативы автор документа, нардеп Владимир Мисик, объясняет заботой о здоровье украинцев и подкрепляет статисткой ВОЗ. Так, по подсчетам ведомства, наши сограждане потребляют ежегодно 15 л спирта на душу. А 57% детей в возрасте до 13 лет уже успели пробовать алкогольные напитки.



Чтобы побороть недуг национального масштаба, нардеп предлагает ужесточить наказание за нарушение установленных правил продажи и употребления алкоголя и табачных изделий. К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти с 17 до 340 грн.



А торговля пивом и сигаретами с рук "подорожает" с 50 до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн.). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличиться с 1700 до 3400 грн.



Полный список предлагаемых повышений выглядит так:



Продажа без акцизных марок алкоголя и табака: с 850-3400грн. до 3400-6800 грн.



Продажа в запрещенных местах, лицам младше 18 лет, поштучная торговля сигаретами: с 510-1700 грн. до 1700-3400 грн.



Торговля пивом с рук: с 510-1700 грн. до 850-1700 грн.



Распитие спиртных напитков в публичных местах (к перечню добавили бульвары и набережные): с 17-85 грн. до 510-850 грн.



Распитие спиртных напитков на производстве: с 51-85 грн. до 340-510 грн.

Доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения: с 102-136 грн. до 510-850 грн.



