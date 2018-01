На автосалоне в Детройте названы лучшие автомобили 2017 года

На Североамериканском международном салоне (NAIAS), проходящем ежегодно в середине января в Детройте - Городе моторов, назвали лучшие автомобили 2017 года.



Премия в конкурсе North American Car and Truck/Utility of the Year присуждается в трех категориях - легковой автомобиль, внедорожник/пикап и кроссовер.



При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории 60 избранных автожурналистов учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и другие.



Как сообщает CNN, в категории "Кроссовер года" победу одержал Volvo XC60. Помимо этой модели в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.



Мировая премьера нового XC60 состоялась в марте 2017 года на международном автомобильном салоне в Женеве. А производство стартовало в середине апреля на заводе в Швеции. В США кроссовер стоит от 41,5 тысячи долларов.



Автомобиль базируется на той же модульной платформе SPA, что и модели XC90, S90 и V90, и получил аналогичные бензиновые и дизельные 2,0-литровые "турбочетверки". Топовой стала гибридная модификация с силовой установкой T8 Twin Engine мощностью 407 л. с. (разгон с нуля до 100 км/ч за 5,3 секунды). Все версии XC60 оснащаются восьмиступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией.



В списке стандартного оборудования базового XC60 значатся: светодиодная оптика, задний парктроник, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийный комплекс с девятидюймовым тачскрином и голосовым управлением, система "ЭРА-ГЛОНАСС", круиз-контроль, функция предотвращения выезда на полосу встречного движения, система мониторинга "слепых" зон, а также система полуавтономного вождения Pilot Assist.



Volvo XC60 нового поколения получил наивысшие оценки по итогам краш-тестов. Степень защищенности водителя и пассажиров составляет 98%, детей - 87%, пешеходов - 76%, а работы электронных систем - 95%.









В категории "Внедорожник года" победил Lincoln Navigator, обойдя Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.



Новый Navigator был официально представлен в апреле 2017 года в рамках Нью-Йоркского автосалона. Внедорожник доступен с единственным 3,5-литровым двигателем мощностью 450 л. с. в паре с 10-диапазонной автоматической КПП.



На приборной панели вместо комбинации приборов установлен 12-дюймовый дисплей. Управление АКПП выполняется эргономическими кнопками. В базовой комплектации Navigator оснащен тремя рядами сидений. Кроме традиционного подогрева и вентиляции они оснащены вибромассажерами, а также 30 параметрами тонкой настройки.



Базовые версии внедорожника обладают задним приводом. В полноприводном варианте есть автоматическое подключение передней оси.



Navigator имеет автоматическое экстренное торможение, 360-градусные камеры, удержания полосы движения и другие современные системы безопасности.









Лучшим легковым автомобилем автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.



Официальная премьера Accord состоялась летом 2017 года в том же Детройте. Серийное производство десятого поколения седана Accord было запущено в сентябре 2017 года на заводе Marysville Auto Plant в американском штате Огайо. Новинка разработана на платформе, аналогичной той, которую задействовали при создании последних поколений моделей Honda Civic и CR-V. Новый Accord выпускается исключительно в 4-дверной версии. На американском рынке седан оснащается 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 192 л. с. и 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 252 л. с. Есть также версии с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового бензинового двигателя и двух электрических.



В базовой комплектации новинки - системы адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения, предотвращения столкновений с возможностью распознавания пешеходов, предупреждения водителя о выходе за пределы полосы движения и многое другое.