Немецкий дизайнер создал складное колесо

Немецкий дизайнер по имени Андреа Мочеллин в прямом смысле изобрел колесо, представив складное колесо для велосипеда, которое в перспективе может оказать заметное влияние на индустрию велосипедов и других персональных транспортных средств, пишет New Atlas.



Произведение дизайнера под названием Revolve выглядит как необычное велосипедное колесо диаметром 66 сантиметров с шестью соединенными между собой спицами. Простым движением колесо складывается в компактную конструкцию шириной 22 сантиметра, которая занимает на 60% меньше места, чем разложенное колесо.



Как рассказал Моччелин, идея создать подобное колесо пришла к нему потому, что сейчас производители складных велосипедов вынуждены оборудовать их колесами меньшего диаметра для удобной транспортировки, а конструкция и удобство таких велосипедов оставляют желать лучшего.



На воплощение идеи Revolve дизайнер потратил три года, создав сотни 3D-моделей и десятки прототипов. При этом Мочеллин отметил, что колесо может быть использовано не только для велосипедов: модель с тем же диаметром подходит и для инвалидных кресел, которые тоже порой необходимо складывать для перевозки. В перспективе же конструкция складного колеса может быть использована для создания других транспортных средств.



По словам дизайнера, складная конструкция Revolve не сказывается на комфорте езды на оснащенном им велосипеде по любым поверхностям. В настоящее время Моччелин ищет инвесторов для коммерциализации проекта. По его мнению, на первом этапе наибольший интерес к колесу Revolve проявят производители инвалидных кресел, владельцы которых вынуждены всегда путешествовать с ними и заинтересованы в том, чтобы сложенное кресло было максимально компактным.





