Пиво негативно влияет на мозг

Сотрудники Оксфордского университета проанализировали данные 13342 человек в возрасте от 40 до 72 лет. Специалисты узнали, сколько алкоголя употребляли добровольцы. Также исследователи оценивали время реакции участников с помощью компьютерного теста, рассказывает The Daily Mail.



Исследование показало: из-за употребления больше одной трети пинты пива в день (более 10 граммов алкоголя) время реакции добровольцев увеличивалось. Старение усугубляло негативные последствия. Кстати, до этого исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, почему некоторым людям сложно остановиться, когда они пьют пиво.



Специалисты изучили около 13000 молекул из пищевых продуктов. Ученые хотели найти соединения, способные активировать дофаминовые рецепторы так же, как дофамин. Самыми перспективными в этом плане оказались 17 соединений из 13000. Больше всего исследователей заинтересовал горденин - компонент пива.



Горденин активировал дофаминовые рецепторы не так, как дофамин, а через G-белки. Скорее всего, это приводит к более продолжительному воздействию на центр вознаграждения головного мозга. Ученые пришли к выводу, что горденин вызывает так называемый гедонический голод - желание есть или пить для удовольствия.

