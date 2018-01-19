Обувь может быть опасной для здоровья человека

Как передает "Российская газета", к примеру, женские "лодочки" с 10-сантиметровым каблуком вызывают деформации стопы при постоянной носке. В целом есть обувь, которую стоит носить только время от времени, говорит главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, профессор Вадим Дубров.



Предрасположенность к плоскостопию и деформациям стопы - важные факторы риска болезней ног. Единственное место в мире, где количество деформаций стоп у женщин и у мужчин примерно одинаковое, согласно статистике, - это Техас. Здесь представители обоих полов носят ковбойские сапоги с острыми носами и каблуками. Зато в Полинезии тяжелые деформации стопы встречаются крайне редко. Причина - почти все население ходит босиком или в удобных сандалиях. По мнению врачей, оптимальная высота каблука - 2-4 сантиметра. Ношение обуви на высоком каблуке может поспособствовать развитию плоскостопия.



"Я не против красивых женских туфель на высоких каблуках, но не стоит их превращать в повседневный вид обуви, иначе риск деформации стопы и других нарушений повышается. Современные кроссовки - один из самых удобных видов обуви. В них есть специальные амортизирующие конструкции. В целом обувь должна соответствовать погоде, форме стопы, а также случаю. Она должна быть свободной, хорошо вентилируемой, не нарушать кровоток и не смещать пальцы ног.



Плюс, соответствовать случаю и используемой поверхности: если легкоатлеты будут бегать по асфальту без профессиональных кроссовок, деформации коленных суставов им не избежать. Некоторым пациентам, например, после операции на стопах необходимо носить обувь Барука, которая помогает разгрузить стопу в целом или ее отдел, а внешне напоминает традиционные японские тапки "гэта", - комментирует Дубров.

