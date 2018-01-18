Отдых в Норвегии

Первые три распространенные ассоциации о Норвегии, это холод, лед и снег. Но любой путешественник, который хоть раз побывал на территории такой удивительной страны, назовет вам совсем другие версии: живописные фьорды, уникальные полярные сияния, качественный горнолыжный отдых. На самом деле Норвегия является универсальным вариантом для отдыха, потому что она хороша как для отдельного изучения, так и для комплексного посещения сразу нескольких стран.



Интереснее всего начинать изучение Норвегии со столицы. В Осло оригинальнейшим образом соединились урбанистические черты и провинциальные традиции. Так, несмотря на наличие множества торговых центров и современных галерей, местные жители предпочитают классический загородных отдых на природе. Здесь с одинаковым удовольствием празднуют фестивали оперы и камерной музыки, а потом наслаждаются средневековыми шоу.



Отдых в Норвегии дорогой, но безопасный и качественный. Особенно много придется отдать денег в ресторанах, но зато вы получите на обед вкусную, натуральную и свежую рыбу: треску, селедку, лосося. Чтобы правильно рассчитать бюджет и не отказывать себе в экскурсиях, рекомендуем поискать туры в рассрочку. Это отличный способ сначала получить наилучшие впечатления от отдыха, а потом по частям заплатить за него, не беспокоясь о финансовых сложностях.



Возвращаясь к Норвегии, добавим, что заядлым туристам в столице имеет смысл приобрести особую карту, которая не только позволяет сэкономить на общественном транспорте, но еще и дает доступ к разным музейным экспозициям в Осло. Немногие знают, но в этом же крупном городе Норвегии есть еще и пляж, на котором есть уголки для нудистов, песочные насыпи, скальные выступи, прокат велосипедов. Только лежаков и тентов не найти. Местные жители стараются отдыхать на островах, куда добираются на пароме. Если вы едете отдыхать с детьми, обязательно остановитесь на берегу Сонгванн, где спуск в воду очень удобный, а само озеро быстро прогревается.



В Осло можно встать не только на горные, но и на беговые лыжи. Достаточно для этого доехать на метро до Зимнего парка. На территории есть два десятка склонов с разной длиной и перепадами. Работают горнолыжные школы, кататься можно до середины весны. А еще есть смотровая площадка прямо на дизайнерском трамплине.



Чтобы совершить поездку к популярным фьордам, нужно добраться до Бергена. При этом отдых в рассрочку позволит Вам побывать в любых местах Норвегии, которые будут Вам интересны. А в том же Бергене можно побывать на каком-нибудь шумном фестивале. За шоппингом можно отправиться в Трондхейм, где также имеется старинный дворец из чистого дерева. Что касается спортивных приключений, то за ними путешественники едут за Полярный круг, а также бронируют места в отелях горнолыжных курортов.

