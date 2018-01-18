Европу перегнали по ценам, догоняем Гондурас по доходам

Вы в курсе, что народ Украины богатеет рекордными темпами? Ну, министр Рева так сказал. Который до этого заявлял, что украинцы много жрут. Теперь выходит, что мы и жрем много, и зарабатываем больше. А раз больше стали зарабатывать, то и платить надо больше. Как в Швейцарии, где самые высокие зарплаты в Европе и самые громадные цены. Украина пока не Швейцария. Нам бы Гондурас догнать по ВВП на душу населения. Но платить будем больше за все – от сигарет до квартиры.



Не знаю, с чего начать, с Ревы или с Гондураса. Пожалуй, начну с Гондураса. Тем более что тут много говорить не надо, достаточно сопоставить две картинки – ВВП на душу населения: в Гондурасе $2730, в Украине $2459.







Но это в 2017 году. А по итогам 2016 года разрыв был еще больше: ВВП на душу населения в Гондурасе составил $2397, а в Украине – $1854.



Поэтому министр социальной политики Андрей Рева был абсолютно прав, когда сказал, что уровень бедности в Украине в 2017 году рекордно снизился с 54,5% в 2016 году до 39,4%. Это победа, панове! Теперь мы можем жрать еще больше. Просто запихиваться едой на весь размер зарплаты.



Вы наверняка помните, как во время интервью на одном из телеканалов Рева прокомментировал слова ведущего, что, согласно статистике, граждане Украины тратят 50% от доходов на еду, а Германии – 14%, словами: "Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми".



Эта крайне новаторское толкование нашего национального характера вообще и способа питания в частности. Не имеющее аналогов в новейшей истории. Оно должно большими буквами быть выбито на стене Кабмина #ясчитаю. И туда же добавлена фраза о том, что в 2017 году резко уменьшилось число бедных.



Конечно, уменьшилось. Вы же сами видите по картинке: еще немного – догоним и перегоним Гондурас. И пусть всякие злые языки говорят, что число бедных уменьшилось ровно на количество умерших в прошлом году. Я понимаю, к чему власть клонит.



Удел бедных получать социальную помощь, субсидии и платить минимальные налоги. Обязанность богатых платить больше налогов и вообще больше за все платить: за проезд, коммунальные услуги, медицинское обслуживание, продукты питания и т.д.



Правда, у нас и с минимальной зарплаты платятся все максимальные налоги. Но власть же не зря подчеркивает, что минимальная зарплата вдвое выше прожиточного минимума, который с 1 декабря 2017 года составляет 1700 грн. Нам намекают, что те, кто получали 3200 грн., а с 1 января 2018-го уже и 3723 грн., весьма зажиточные люди. В отличие от пенсионеров, которые получают на уровне, а то и ниже прожиточного минимума.



Не знаю только, кто портит Реве и правительству благостную картинку, и кто тот негодяй из Госстата, который додумался сравнивать 2017-й с 2014-м годом по числу граждан, имеющих доходы ниже фактического прожиточного минимума.



Нам, как людям богатым, естественно, подняли и тарифы. Минэкономразвития прогнозирует, что в целом в 2018 году тарифы на отопление, горячую воду и электроэнергию вырастут на 20%, а на газ – на 19%. С 1 января 2018 года цена на электроэнергию уже выросла на 9,5%, а 1 апреля 2018 года она увеличится еще на 6,1%. На 8% возросла цена на газ для промышленности

Но не обольщайтесь возможностью заменить аристократическую “конинку” простонародной “водярой”. Хотя официально акцизы на остальные виды спиртных напитков остались на уровне 2017 года (в частности, из-за роста объемов теневого рынка бухла), водка тоже подорожает. Дело в том, что ГП "Укрспирт" отменяет скидку для крупнейших украинских производителей крепкого алкоголя

По словам все того же Ревы, “фактический уровень прожиточного минимума, который не закреплен законодательно, сегодня составляет 2,8 тыс. грн.”. Так вот, в Госстате подчитали, что доходы ниже фактического прожиточного минимума в 2014 году были у 6,3 млн. человек, а в 2017-м – у 16,7 млн.Видимо, это те, кто случайно не разбогатели от повышения минимальной зарплаты и бурного роста средней. Тем не менее, все они, как граждане нашей процветающей страны, уже почти догнавшей Гондурас по размеру “подушного” ВВП, должны нести бремя расходов, которое в 2018 году утяжеляется. Как за счет повышения налогов и тарифов, так и за счет хитростей с ростом минимальной зарплаты и урезанием субсидий. Вот об этом мы вам и расскажем.Как подсчитали журналисты издания Realist, повышение минимальной зарплаты до 3723 гривен с 1 января приведет к уменьшению размера субсидий. “Для примера подсчитаем, как изменится размер субсидии для семьи из трех человек с двумя минимальными зарплатами. При учете двух минимальных зарплат в 3200 грн. такая семья должна отдавать за коммунальные услуги не больше 602 грн. В этом году, с учетом роста минимальной зарплаты, эта же семья заплатит за коммунальные услуги уже 815 грн. с субсидией”, – пишет Realist.Также, согласно расчетам журналистов, вырастет и налог на недвижимость. Напомним, что платить нужно за квартиры площадью от 60 кв. м и дома от 120 квадратов. Местная власть имеет право увеличить эту норму. Для примера: в 2017 году владелец квартиры площадью 100 кв. м в Киеве заплатил налог на недвижимость в размере 551 грн. (при учете минимальной зарплаты в январе 2016-го). В 2018 году за эту же квартиру придется заплатить уже 1280 грн.При этом нам, как людям богатым, естественно, подняли и тарифы. Минэкономразвития прогнозирует, что в целом в 2018 году тарифы на отопление, горячую воду и электроэнергию вырастут на 20%, а на газ – на 19%. С 1 января 2018 года цена на электроэнергию уже выросла на 9,5%, а 1 апреля 2018 года она увеличится еще на 6,1%. На 8% возросла цена на газ для промышленности.Предельные тарифы на стационарную телефонную связь выросли в среднем на 8,3%: в городах и райцентрах ежемесячная плата по базовому тарифу "Укртелекома" составит 68 грн. Повышаются и тарифы "Укрпочты": почтовые отправления в пределах Украины подорожали на 12,3%, за границу – на 43,2%.Наряду с поднятием тарифов Кабмин уменьшил социальные нормы на потребление электроэнергии (т.е. те нормы, которые покрываются субсидией). В жилых помещениях (домах) они составят 70 киловатт-часов в месяц на домохозяйство из одного человека + 30 киловатт-часов в месяц на каждого члена семьи (домохозяйства), но не больше 190 киловатт-часов в месяц.С электроплитами норма увеличивается до 110 киловатт-часов на человека, но не больше 230 киловатт-часов в месяц на семью. Без центрального отопления – максимум 250 киловатт-часов в месяц. Если в мороз включать обогреватель, прикиньте, сколько нагорит сверх нормы, подпадающей под субсидию.Заплатив по тарифам, можно сытно поесть. В соответствии с национальной культурой питания, о которой сказал Рева. И тут у нас цены, опять же если верить Реве, почти как в Германии. Только, в отличие от Германии, они не стабильны, а постоянно растут. Стремятся к швейцарским ценам.Так, за прошлый год хлеб, по данным экспертов, подорожал на 22%, мясо на 36%, овощи на 37%, молочные продукты на 26%. В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей предупреждают, что во второй половине 2018 года сыры, мясо и молоко у нас будут дороже на 10-12%, чем в Европе. Про бензин молчу – за прошлый год он поднялся на 5 грн. с литра. И продолжает расти.Зато не сильно растет цена на одежду и обувь. Наверное, правительство думает, что разбогатевшее население мало покупает шмоток здесь, а ездит за ними по безвизу в европейские аутлеты. Но есть и другая версия. Известный экономический эксперт Александр Охрименко объясняет это тем, что народ переключился на секонд-хенд, объемы ввоза которого за последние годы удвоились. У нас теперь от богатой жизни мода на винтажную одежду.А скоро (чувствую) будет мода на дешевые сигареты и спиртные напитки. Как известно, после повышения акцизов, о котором мы писали, пачка сигарет, произведенных после 1 января 2018 года, подорожает в среднем на 7 грн. А то и больше. И цена будет расти каждый год, пока стоимость пачки средней ценовой категории не дойдет до 90 грн. Кстати, кто-то подсчитал, что за десять лет (с 2008-го) стоимость пачки сигарет в Украине выросла в 20 раз. Ну-ну...Также с 1 января 2018 года на 20% выросли акцизы на коньяк. Теперь акцизный сбор на импорт коньяка составляет почти 127 гривен на 100% спирта. Причем последний раз акцизы на весь алкоголь поднимались в 2017 году. На коньяки и бренди они тогда повысились от 12,3 до 29,1%.Но не обольщайтесь возможностью заменить аристократическую “конинку” простонародной “водярой”. Хотя официально акцизы на остальные виды спиртных напитков остались на уровне 2017 года (в частности, из-за роста объемов теневого рынка бухла), водка тоже подорожает. Дело в том, что ГП "Укрспирт" отменяет скидку для крупнейших украинских производителей крепкого алкоголя. В результате пол-литровая бутылка водки станет дороже в среднем на три гривны.Впрочем, что такое три гривны для нас, жителей процветающей страны, где уровень бедности и рост цен демонстрируют одинаково рекордные темпы?! Причем если насчет бедности приходится верить министру Реве, то цены мы наблюдаем своими глазами ежедневно. И можем констатировать, что тут мы действительно догнали Европу. Осталось догнать Гондурас.