Более 50 человек сгорели в автобусе в Казахстане

В Актюбинской области Казахстана (на западе страны) в результате возгорания автобуса погибли 52 человека, подтвердил агентству "Интерфакс" официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов.



"18 января 2018 года в 10:30 (по времени Астаны, 7:30 по Москве) в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068 км а/д "Самара-Шымкент", в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус", - сообщил Р.Иманкулов.



По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться. "Остальные 52 человека погибли на месте", - уточнил он.



Позднее стало известно, что погибшие 52 человека - граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить. Двое из выживших - водители автобуса, граждане Казахстана.



Пять человек, которым удалось выбраться из горевшего автобуса, доставлены в больницу Иргизского района с легкими травмами, сообщили в департаменте по ЧС. Так, у двух выживших водителей из Казахстана диагностированы термические ожоги I степени.



- В департаменте по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана считают, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность транспортного средства.



"Предварительная причина пожара - замыкание проводки", - сообщили в ДЧС в четверг на брифинге в Актобе (административный центр региона).



Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.