Движение грузовиков ограничено в 6 областях Украины

В Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях по состоянию на утро 18 января ограничено движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог, в том числе на автодорогах М-05 Киев-Одесса, Н-08 Киев-Днепр, М-12 Стрый – Знамянка, а также по основным дорогам Одесской области, сообщила пресс-служба "Укравтодора" в соцсети Facebook.



"С 6:00 утра движение авто постепенно восстанавливается. Частично ограничено перемещение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях", – указано также и в сообщении МВД.



По состоянию на 7:30 четверга в связи с ухудшением погодных условий введен временный запрет на движение крупногабаритного грузового транспорта в шести областях. Также с 00:00 четверга запрещен въезд грузовиков на территорию Киева.



В Винницкой области для грузового транспорта ограничен проезд оп пяти дорогам, в том числе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, Р-33 Винница-Михайловка, Р-36 Немиров-Могилев-Подольский.



В Черниговской области проезд ограничен по автодороге Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка; в Николаевской области – по дороге Н-24 от Первомайска до границы с Кировоградской областью.



В Черкасской области проезд для крупногабаритного транспорта ограничен по некоторым участкам М-05 Киев-Одесса, М-12 Стрый-Знаменка (через Винницу), и Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг)-Мариуполь.



В Одесской области движение крупногабаритного грузового транспорта ограничено по 14 основным автодорогам, в том числе по М15 Одесса-Рени и Н-33 Одесса-Монаши.



О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

