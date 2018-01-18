Военная истерия вокруг России опасна и непонятна

Если попытаться проанализировать шведский взгляд на «угрозу», исходящую от России, ориентируясь на высказывания шведских политиков и СМИ, можно выявить несколько аспектов. Критика в адрес России за нарушение международного права. Это справедливо, хотя и очень преувеличено в том мире, в котором мы сейчас живем.

Международное право — очень гибкое понятие, которое разные стороны могут толковать по-разному: да, границы нельзя менять силой; да, народы имеют право на самоопределение. Большие державы более или менее постоянно разными способами нарушают международное право. Чаще всего это ведет к умеренной критике, но гораздо реже — к санкциям и другим конкретным мерам. Примером может служить агрессия США и Великобритании против Ирака в 2003 году, воздушные налеты на Сербию в 1998-1999, а также вторжение в Ливию в 2011 году. Войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане, советская оккупация Восточной Европы, французская колониальная война в Северной Африке, гражданская война на Балканах — это все примеры множества преступлений против международного права.



Одно преступление никоим образом не оправдывает другое, и сама критика очень важна для того, чтобы постараться сохранить уважение к Уставу ООН и прочим основополагающим документам международного права, а также сдерживать потенциальных его нарушителей. В то же время во внешней политике должна присутствовать известная доля реализма.



Интенсивная критика российских нарушений в отношении Украины и при этом отсутствие критики других не менее серьезных преступлений в мире никоим образом не повлияют на российскую политику и никак не помогут решению практических проблем России и Украины. Вот уже три года шведское правительство регулярно критикует преступления России против международного права, но это едва ли может оправдать шведский бойкот отношений с Россией. Лично я скептически отношусь ко всем санкциям, кроме установленных Совбезом ООН. Санкции редко ведут к запланированному результату и чаще всего вредят беззащитному населению страны, а не преступному лидеру. Они, как правило, вводятся политиками, чтобы продемонстрировать решимость, но потом их трудно отменить, если обстоятельства не меняются к лучшему.



Критика России как агрессивной державы, которая угрожает безопасности соседних стран, в том числе Швеции



Я считаю, что это утверждение ошибочно по своей сути. Нет никаких доказательств, что у России есть такие намерения, и меньше всего — в отношении стран-членов ЕС и НАТО. Россию нельзя сравнивать с нацистской Германией, а президента Путина — с Гитлером.



Война в Европе с Россией в качестве одного из участников стала бы катастрофически разрушительной, не в последнюю очередь и для самой России. Стороннему наблюдателю военная истерия, царящая в ведущих шведских СМИ и среди лидеров общественного мнения, представляется совершенно непонятной, даже если не принимать во внимание внутриполитический контекст. Постоянные шведские разговоры об угрозе со стороны России — тот самый черт, которого малюют. Традиционно дружественное отношение русских к Швеции меняется, а ведь оно имеет для нас важное политическое значение, в том числе и в смысле безопасности. Во времена потрясений это может привести нас к упадку.



Третий аспект этого анализа



Даже если бы Россия, как утверждают шведские лидеры общественного мнения, была агрессивной державой, которая вынашивает планы по нападению на Прибалтику, все равно стоило бы задаться вопросом, наилучший ли для нашей политики безопасности ход бойкотировать отношения с Россией. Война с Россией стала бы концом шведской нации.



Поэтому мы должны сделать все, чтобы не попасть в такую ситуацию. Для сравнения вспомните, как мы во Вторую мировую войну вели себя по отношению к нацистской Германии. Необходимо свести на нет или хотя бы ослабить то недоверие, которое сейчас царит между шведским и русским обществами.



Для этого необходимы диалог и обмен, а не бойкоты. Финляндия — вот достойный подражания пример для Швеции.



Военная угроза для Швеции состоит не в изолированном нападении России на Швецию, а скорее в том, что напряженная ситуация между Востоком и Западом в области политики безопасности в Северной Европе может вылиться во что-то катастрофическое как для нас, так и для всех остальных. Так что мы всевозможными способами должны стараться снизить это напряжение между могущественными державами, а не способствовать его росту, идя на поводу у США.



Источник: Vestmanlands Läns Tidning



