Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи премьера с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине. "Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, и будем всесторонне поддерживать наше экономическое развитие", - приводит пресс-служба слова премьера.



По словам В.Гройсмана, правительство ожидает принятия законодательных решений о проведении масштабной приватизации на основе английского права и создание антикоррупционного суда в ближайшее время.



Как сообщалось, 22 декабря 2017 года В.Гройсман заявлял, что не считает, что конфликт между министром финансов Украины Александром Данилюком и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко может повлиять на сотрудничество с МВФ.



И.о.главы ФГИ Виталий Трубаров убежден, что Верховная Рада сможет принять в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, принятый за основу 9 ноября прошлого года, в течение текущего дня, 18 января.

