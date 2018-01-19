Закон по Донбассу усиливает позиции Украины по отпору российской агрессии - Турчинов

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" усиливает позиции Украины по отпору вооруженной агрессии РФ, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.



"…расширяя возможности Вооруженных сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлению территориальной целостности Украины", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.



Он отметил, что в принятом Верховной Радой законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно названа государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными".



"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - отметил сказал секретарь СНБО Украины.

