Министр обороны США заявил о наличии плана войны с КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что у Вашингтона есть план войны с КНДР. Как передает в четверг информационное агентство Kyodo, он заявил об этом в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стране по ситуации на Корейском полуострове.



Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.



"США готовятся. У нас есть и план войны", - сказал Мэттис, отвечая на вопрос о подходе Соединенных Штатов к КНДР, которая активно продвигает свою ракетно-ядерную программу. В то же время глава Пентагона, как сообщается, повторил, что пока приоритет отдается мирному решению проблемы на основе дипломатических усилий.



На том же ужине с присутствием, в частности, госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы МИД Японии Таро Коно и других министров была подтверждена необходимость усиления нажима на Пхеньян с тем, чтобы вынудить его изменить свою политику. Было заявлено также о важности укрепления сотрудничества стран-участниц совещания в военной области. "Если нынешняя встреча министров иностранных дел не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны", - заявил, по данным Kyodo, Мэттис. Его поддержал, сообщает агентство, Таро Коно. Он отметил, что нужно сохранять все варианты подхода к КНДР, включая военный сценарий.



Во встрече в Ванкувере 16 января принимали участие министры из 20 стран - преимущественно из тех, которые поддерживали США во время Корейской войны 1950-53 гг. Они, в частности, высказались за усиление санкций против КНДР, в том числе на односторонней основе вне рамок Совета безопасности ООН.



Итоги этой встречи подвергли критике МИД России и Китая. В частности, в комментарии министерства иностранных дел РФ отмечалось, что участники совещания в Ванкувере поставили под сомнение авторитет Совбеза ООН своими высказываниями об односторонних санкциях в отношении Пхеньяна.

