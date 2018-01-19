"Оппозиционный блок": закон о реинтеграции Донбасса не отвечает интересам Украины

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой в четверг, абсолютно не отвечает интересам Украины и не способствует восстановлению территориальной целостности страны. Такое мнение высказал лидер фракции "Оппозиционного блока" в Раде Юрий Бойко.



"Этот закон не дает никаких сигналов жителям неподконтрольных [Киеву] территорий о том, что они являются полноценными гражданами Украины. Он не содержит механизмов возвращения территорий и людей, он не отвечает интересам государства, потому что не способствует возвращению территориальной целостности Украины", - заявил Бойко в беседе с журналистами.



"Более того, этот законопроект противоречит всем международным соглашениям и договоренностям, которые имеет наша страна. Этим законом "партия войны" хочет просто отделить территории и людей", - продолжил он.



Кроме того, по мнению политика, принятие этого закона негативно повлияет на работу посреднической миссии спецпредставителей РФ и США.



Бойко считает, что единственный путь вернуть территориальную целостность - выполнить минские соглашения.



"Мы [оппозиция] имеем четкий, понятный и реалистичный план завершения конфликта, основанный на минских соглашениях. На первом этапе необходимо ввести миротворцев на линию разграничения, чтобы прекратить убийства и открыть политический путь урегулирования. Дальше - ввести в действие закон об особом статусе на три года для восстановления мирной жизни. После этого - амнистия для тех, кто не участвовал в преступлениях, восстановление экономических отношений, восстановление контроля за границей украинскими пограничниками", - отметил лидер фракции "Оппозиционного блока".

