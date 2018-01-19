Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100

Мексиканская компания Interjet пустила на запчасти ближнемагистральные пассажирских самолета Sukhoi Superjet 100, сообщают Bloomberg и FlightGlobal.



Каннибализация флота производится из-за проблем с поставками запчастей для самолетов. Из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти пошли четыре машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), приобретенные у российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в 2013-2015 годы.



Interjet планирует организовать склад запчастей для Sukhoi Superjet 100, на что авиакомпания выделит семь миллионов долларов.



В «Гражданских самолетах Сухого» назвали нормальной практикой вывод из эксплуатации отдельных самолетов в парке перевозчика по причине ремонта или планового технического обслуживания.



В ноябре 2017 года генеральный директор Interjet Хосе Луи Гарза сообщил, что у Sukhoi Superjet 100 имеются проблемы с двигателями PowerJet SaM146. Данные агрегаты являются совместной разработкой российского объединения «Сатурн» и французской компании Snecma.



Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажиров. В 2011-2017 годы выпущено 156 самолетов.



Крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100 стал Аэрофлот (35 самолетов), второе место приходится на Interjet.

