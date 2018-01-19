Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100

Мексика пустила на запчасти новейшие российские Sukhoi Superjet 100

Мексиканская компания Interjet пустила на запчасти ближнемагистральные пассажирских самолета Sukhoi Superjet 100, сообщают Bloomberg и FlightGlobal.

Каннибализация флота производится из-за проблем с поставками запчастей для самолетов. Из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти пошли четыре машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), приобретенные у российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в 2013-2015 годы.

Interjet планирует организовать склад запчастей для Sukhoi Superjet 100, на что авиакомпания выделит семь миллионов долларов.

В «Гражданских самолетах Сухого» назвали нормальной практикой вывод из эксплуатации отдельных самолетов в парке перевозчика по причине ремонта или планового технического обслуживания.

В ноябре 2017 года генеральный директор Interjet Хосе Луи Гарза сообщил, что у Sukhoi Superjet 100 имеются проблемы с двигателями PowerJet SaM146. Данные агрегаты являются совместной разработкой российского объединения «Сатурн» и французской компании Snecma.

Первый российский гражданский самолет Sukhoi Superjet 100 вмещает в базовой версии 93-102 пассажиров. В 2011-2017 годы выпущено 156 самолетов.

Крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100 стал Аэрофлот (35 самолетов), второе место приходится на Interjet.