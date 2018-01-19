Принятие закона по Донбассу будет способствовать введению миротворческой миссии - Яценюк

Принятие Верховной Радой в целом законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса усилит позиции Киева в продвижении идеи введения международной миротворческой миссии в регион, считает лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.



"Это существенное решение парламента, которое даст возможность уже в стенах ООН, на Совете Безопасности ООН принять решение о введении миротворцев, о предоставлении возможности украинскому государству восстановить свою территориальную целостность", - сказал А.Яценюк журналистам в кулуарах парламента после голосования за законопроект в четверг.



Политик считает принятие документа историческим решением Верховной Рады и ожидает дальнейшие действия президента страны и международного сообщества в реализации положений закона о деоккупации.



"Сегодняшнее голосование продемонстрировало для наших западных партнеров четкую позицию всей объединенной украинской власти: Россия – агрессор, мы не отдадим собственные территории, мы не поддадимся на российский шантаж, и вы, как цивилизованный мир, должны сделать свой шаг – дожмите Россию на принятие резолюции Совбеза ООН о введении миротворцев, восстановлении территориальной целостности Украины", - сказал А.Яценюк.

