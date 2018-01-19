В Украине за сутки произошло около тысячи ДТП

В Украине за минувшие сутки произошло 980 ДТП. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



Правоохранители рассказали, что в авариях были травмированы 106 человек, погибли 16. Было составлено 5605 админпротоколов.



В полиции отметили, что несмотря на сложные погодные условия выявила 169 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



Полиция указывает, что высокий уровень травмирования пострадавших в результате ДТП зафиксировано в Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях. Наибольшее количество аварий зафиксировано в Киевской (246), Львовской (104) и Харьковской (67) областях.

